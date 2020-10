Kessie: “Mai pensato di lasciare il Milan, e nessuno della società me lo ha chiesto” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ha rilasciato un’intervista alla Bbc. “A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l’esempio ai più giovani. Vestire la maglia del Milan è un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e costanza per riportare il Milan dove merita.” Kessie ha smentito di aver mai pensato di lasciare il Milan. “Non ho mai nemmeno pensato di lasciare il Milan, e nessuno della società me l’ha mai chiesto. Vestire questa maglia, che ormai considero come una seconda ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il centrocampista del, Franck, ha rilasciato un’intervista alla Bbc. “A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l’esempio ai più giovani. Vestire la maglia delè un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e costanza per riportare ildove merita.”ha smentito di aver maidiil. “Non ho mai nemmenodiil, esocietà me l’ha mai chiesto. Vestire questa maglia, che ormai considero come una seconda ...

Daijkal : RT @AntoVitiello: #Kessie alla BBC: 'A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l'esempio ai più giovani. Vestire la maglia del… - napolista : #Kessie: “Mai pensato di lasciare il #Milan, e nessuno della società me lo ha chiesto” Alla Bbc: “Vestire la maglia… - atmilan1899 : #Kessie: 'Non ho mai pensato di lasciare il #Milan. Vi dico cosa è cambiato con #Pioli' - albertofiorasi : RT @AntoVitiello: #Kessie alla BBC: 'A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l'esempio ai più giovani. Vestire la maglia del… - WgAlenta : RT @Angelredblack1: #Kessie: 'Mai pensato di andare via, la maglia del #Milan è una seconda pelle' -