Kessié: «Mai pensato di lasciare il Milan. È la mia seconda pelle» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervistato dalla BBC, Franck Kessié ha parlato del momento vissuto dal Milan e del proprio futuro in rossonero Intervistato dalla BBC Sport Africa, Franck Kessié ha così parlato della propria avventura al Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Milan – «Non ci poniamo limiti. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Abbiamo grande entusiasmo e grande spirito, vogliamo mantenerlo e alimentarlo ancora di più fino alla fine della stagione». CALCIOMERCATO – «Non ho mai nemmeno pensato di lasciare il club e nessuno qui mi ha chiesto di farlo. Indossare questa maglia, che per me è come una seconda pelle, è motivo di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervistato dalla BBC, Franck Kessié ha parlato del momento vissuto dale del proprio futuro in rossonero Intervistato dalla BBC Sport Africa, Franck Kessié ha così parlato della propria avventura al. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Non ci poniamo limiti. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Abbiamo grande entusiasmo e grande spirito, vogliamo mantenerlo e alimentarlo ancora di più fino alla fine della stagione». CALCIOMERCATO – «Non ho mai nemmenodiil club e nessuno qui mi ha chiesto di farlo. Indossare questa maglia, che per me è come una, è motivo di ...

