Juventus-Verona, lo strano caso di Leonardo Bonucci (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo una manciata di minuti di Juventus-Verona, terminata 1-1 con reti di Favillli e Kulusevski, i più attenti avranno notato una pratica abbastanza inusuale da parte di Leonardo Bonucci. Il difensore e ieri capitano dei bianconeri ha colpito un pallone di tacco dopo un inserimento a ridosso dell'area avversaria. Nulla di inusuale il gesto tecnico in sé, sia chiaro, piuttosto la domanda: che cosa ci faceva lì? Considerando che non vi era stata alcun calcio piazzato da andare a raccogliere in area, la presenza di Bonucci in una zona non sua sembrava dettata dal caso. Tuttavia, tale pratica si è riproposta durante tutto l'arco della gara ed è divenuto schema fisso per la Juventus di Pirlo, con la volontà precisa di ...

