Juventus | Sabatini scettico | “Kulusevski acquisto ok | ma Chiesa?”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) In questa prima parte di stagione non particolarmente brillante, laha scoperto di avere acquistato un vero fenomeno. Battezzato anche da campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski di anni 20 si sta prendendo a suon di prestazioni positive la Vecchia Signora. Suo il primo gol dell’annata bianconera e sua la rete del pareggio di ieri sera contro il Verona. Entrato nel corso del secondo tempo al posto di un deludente Bernardeschi, Kulusevski ha giocato con la classe del veterano dimostrando di valere i 40 milioni versati nelle casse del Parma. Lo svedese non ha patito il salto dal club ducale alla, segno che il 20enne è in grado di reggere la pressione della maglia bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ...

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini sulla Juventus ha detto: "I soldi spesi per Kulusevski vanno benissimo, quelli per Chiesa non li capisco tanto. Penso ci voleva ..."