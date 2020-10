Juventus, Pirlo e la seconda peggior partenza dell’era Agnelli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il pareggio maturato ieri sera, sono in tutto 9 i punti conquistati fin qui dalla Juventus di Andrea Pirlo. Una partenza piuttosto a rilento, considerando che a parte il previsto doppio confronto tra Roma e Napoli la Vecchia Signora avrebbe dovuto affrontare tre sfide sulla carta agevoli. Ma così non è stato, e tra sfortuna, errori e problematiche di vario tipo, i bianconeri hanno perso quattro punti preziosissimi contro Crotone ed Hellas Verona. Il Maestro ha detto più volte che questa Juventus non è quella vera e che bisogna lavorare tanto, al fine di trovare la quadra. Di tempo per lavorare ce n’è, ma è indubbio che i campioni d’Italia sono un cantiere aperto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, adesso può ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con il pareggio maturato ieri sera, sono in tutto 9 i punti conquistati fin qui dalladi Andrea. Unapiuttosto a rilento, considerando che a parte il previsto doppio confronto tra Roma e Napoli la Vecchia Signora avrebbe dovuto affrontare tre sfide sulla carta agevoli. Ma così non è stato, e tra sfortuna, errori e problematiche di vario tipo, i bianconeri hanno perso quattro punti preziosissimi contro Crotone ed Hellas Verona. Il Maestro ha detto più volte che questanon è quella vera e che bisogna lavorare tanto, al fine di trovare la quadra. Di tempo per lavorare ce n’è, ma è indubbio che i campioni d’Italia sono un cantiere aperto. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ceduto in prestito, adesso può ...

