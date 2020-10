Juventus: partenza lenta di Pirlo, sullo sfondo l’ombra di Guardiola (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’inizio di stagione della nuova Juventus di Pirlo non è stato esaltante. I risultati in campionato non sono arrivati e il nuovo sistema ancora deve essere assimilato dai calciatori. Pirlo ha lavorato poco con la squadra tra Covid e nazionali, per non parlare di alcuni lungodegenti, per cui una partenza non brillantissima è assolutamente perdonabile. Il progetto è a medio-lungo termine ciò significa che a Pirlo verrà dato tempo di lavorare. Vincere non è una cosa normale, sebbene la Juve abbia abituato fin troppo bene i suoi tifosi negli ultimi 9 anni, ma è una cosa straordinaria. Per questo il tecnico bresciano dovrà avere il suo tempo, anche se per alcuni la dirigenza bianconera starebbe già pensando al sostituto, Josep ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’inizio di stagione della nuovadinon è stato esaltante. I risultati in campionato non sono arrivati e il nuovo sistema ancora deve essere assimilato dai calciatori.ha lavorato poco con la squadra tra Covid e nazionali, per non parlare di alcuni lungodegenti, per cui unanon brillantissima è assolutamente perdonabile. Il progetto è a medio-lungo termine ciò significa che averrà dato tempo di lavorare. Vincere non è una cosa normale, sebbene la Juve abbia abituato fin troppo bene i suoi tifosi negli ultimi 9 anni, ma è una cosa straordinaria. Per questo il tecnico bresciano dovrà avere il suo tempo, anche se per alcuni la dirigenza bianconera starebbe già pensando al sostituto, Josep ...

