Juventus, niente lesioni per Bonucci. Ma contro il Barcellona non ci sarà (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per Leonardo Bonucci . Costretto a uscire per un problema alla coscia destra nel secondo tempo di Juventus-Hellas Verona , il difensore viterbese questa mattina si è sottoposto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per Leonardo. Costretto a uscire per un problema alla coscia destra nel secondo tempo di-Hellas Verona , il difensore viterbese questa mattina si è sottoposto ...

