Juventus | il consiglio per Pirlo arriva da Del Piero | “4-2-4 con Ronaldo-Dybala in avanti”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre Andreacerca l’equilibrio giusto per la sua, i risultati tardano adre. Tra infortuni, assenze ed esperimenti la Vecchia Signora incassa il 3 pareggio di fila in campionato (senza calcolare la sfida con il Napoli). Ilal coach per un assetto giustodall’ex capitano bianconero, Alessandro Del. A SkySport l’amico del Maestro, nonché ex compagno di Nazionale, ha consigliato di provare un 4-2-4 convicino acentrale e Morata come alternativa. Ecco le parole del campione del mondo: “sta cercando delle soluzioni e cambierà la squadra anche in base agli avversari. Non è escluso che cambi modulo. La Juve sugli esterni con ...