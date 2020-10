Juventus, Cuadrado punta il Barcellona: «Dobbiamo dimostrare la nostra forza» (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus ospiterà il Barcellona in Champions League mercoledì sera. Le parole di Cuadrado dopo il pareggio contro il Verona La Juventus si prepara al match contro il Barcellona in Champions League dopo il deludente pareggio contro il Verona. Juan Cuadrado ha parlato in un’intervista a Sky Sport. PARTENZA – «Vedendo come abbiamo iniziato i campionati, è un po’ lenta ma non è che abbiamo perso. Ricordo l’annata con 10 punti di svantaggio, ma con l’unità dei campioni abbiamo ottenuto un grande risultato» Barcellona – «Sicuramente è una partita bellissima da giocare contro un avversario fortissimo e noi sicuramente Dobbiamo scendere in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laospiterà ilin Champions League mercoledì sera. Le parole didopo il pareggio contro il Verona Lasi prepara al match contro ilin Champions League dopo il deludente pareggio contro il Verona. Juanha parlato in un’intervista a Sky Sport. PARTENZA – «Vedendo come abbiamo iniziato i campionati, è un po’ lenta ma non è che abbiamo perso. Ricordo l’annata con 10 punti di svantaggio, ma con l’unità dei campioni abbiamo ottenuto un grande risultato»– «Sicuramente è una partita bellissima da giocare contro un avversario fortissimo e noi sicuramentescendere in ...

