Juventus, Cuadrado: “Barça? Faremo una grande gara. In campionato…” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juventus – La nuova Juventus di Andrea Pirlo poco a poco sta venendo fuori. Pure se con qualche difficoltà di troppo, il nuovo corso bianconero è in fase di costruzione. Le idee di Pirlo sono chiare adesso vanno applicate. Partite un po sperimentali per la Juventus che senza aver fatto un pre-campionato non ha potuto provare le novità tattiche. Tutto ciò ha condizionato la partenza in campionato dei bianconeri. Ne ha parlato appunto Juan Cuadrado, a Sky Sport, analizzando anche quella che sarà la sfida col Barcellona. Juventus, le parole di Cuadrado Il terzino della Juventus Juan Cuadrado ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Vedendo come abbiamo iniziato sempre i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 ottobre 2020)– La nuovadi Andrea Pirlo poco a poco sta venendo fuori. Pure se con qualche difficoltà di troppo, il nuovo corso bianconero è in fase di costruzione. Le idee di Pirlo sono chiare adesso vanno applicate. Partite un po sperimentali per lache senza aver fatto un pre-campionato non ha potuto provare le novità tattiche. Tutto ciò ha condizionato la partenza in campionato dei bianconeri. Ne ha parlato appunto Juan, a Sky Sport, analizzando anche quella che sarà la sfida col Barcellona., le parole diIl terzino dellaJuanha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Vedendo come abbiamo iniziato sempre i ...

JUVENTUS – Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Clicca qui per leggere le sue parole. LAZIO – Iniziale riscaldamento focalizzato sulla mobilità articolare per tutto il gruppo che, ...

Cuadrado: "Mostriamo al Barcellona la forza della Juve"

TORINO - "Sarà una partita bellissima da giocare, contro un avversario fortissimo: dobbiamo mostrare la forza della Juventus, quando giochiamo queste partite tiriamo fuori qualcosa in più. Non ...

