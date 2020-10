Juventus-Barcellona, Cuadrado: “La nostra una partenza lenta, ecco cosa servirà contro i blaugrana” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mancano poco più di quarantotto ore alla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona.Juventus-Barcellona, de Jong: “Felice che Pjanic sia con noi, sono convinto di una cosa”I bianconeri devono riscattarsi dopo il mezzo passo falso compiuto in campionato in cui è arrivato solo un pari (1-1) nella gara casalinga contro il Verona di Juric. Non c'è però il tempo di pensare perché mercoledì sera all'Allianz Stadium arrivano i blaugrana di Koeman, feriti dalla sconfitta (3-1) subita in campionato nel Clasico contro il Real Madrid. Sulla sfida contro i catalani ha detto la sua Juan Cuadrado che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista concessa a Sky ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mancano poco più di quarantotto ore alla sfida di Champions League tra, de Jong: “Felice che Pjanic sia con noi, sono convinto di una”I bianconeri devono riscattarsi dopo il mezzo passo falso compiuto in campionato in cui è arrivato solo un pari (1-1) nella gara casalingail Verona di Juric. Non c'è però il tempo di pensare perché mercoledì sera all'Allianz Stadium arrivano i blaugrana di Koeman, feriti dalla sconfitta (3-1) subita in campionato nel Clasicoil Real Madrid. Sulla sfidai catalani ha detto la sua Juanche ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista concessa a Sky ...

DiMarzio : Ancora brutte notizie per il #Barcellona. Contro la #Juventus non ci sarà #Coutinho - DiMarzio : Le ultime sulle condizioni del difensore della #Juventus a due giorni dalla sfida di #UCL col #Barcellona - forumJuventus : [GdS] Juve, per il Barcellona c'è qualche speranza per Bonucci. Ma Pirlo si aggrappa al recupero di Chiellini ??… - Mediagol : #Juventus-Barcellona, Cuadrado: 'La nostra una partenza lenta, ecco cosa servirà contro i blaugrana'… - sportface2016 : #Barcellona | Infortunio per #Coutinho, sarà out contro la #Juventus #JuveBarca -