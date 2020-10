Juventus, allarme difesa prima della sfida al Barcellona in Champions (Di lunedì 26 ottobre 2020) allarme rosso per la Juventus che mercoledì affronterà il Barcellona in Champions League. La coperta è corta per schierare la difesa a 3, forse Pirlo sarà costretto a tornare a 4 come nel finale con ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 ottobre 2020)rosso per lache mercoledì affronterà ilinLeague. La coperta è corta per schierare laa 3, forse Pirlo sarà costretto a tornare a 4 come nel finale con ...

sportli26181512 : Juventus, per il Barcellona Pirlo si aggrappa al recupero di Chiellini: Juventus, per il Barcellona Pirlo si aggrap… - Gazzetta_it : #Juventus, aspettando il #Barcellona #Pirlo spera nel rientro di #Chiellini - codeghino10 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, i nodi di #Pirlo: centrocampo flop, manca #CR7 e per la Champions allarme difesa. #SportMediaset - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, ansia #Bonucci: allarme difesa - Sport_Mediaset : #Juve, i nodi di #Pirlo: centrocampo flop, manca #CR7 e per la Champions allarme difesa. #SportMediaset -