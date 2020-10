Juventus, aggiornamento Cristiano Ronaldo: l’esito dell’ultimo tampone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juventus in ansia in vista della super sfida di mercoledì contro il Barcellona, match valido per il secondo turno del girone G di Champions League. Si respira un’aria particolare nei dintorni della Continassa, dovuta alla situazione legata al recupero di diversi elementi di spicco della squadra di Andrea Pirlo. Da valutare le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per quanto riguarda il reparto difensivo, senza dimenticare il possibile rientro di Cristiano Ronaldo. La sua presenza in campo contro i blaugrana dipenderà esclusivamente dall’esito del tampone da comunicare entro le 24 ore prima dall’inizio della sfida. I test sono praticamente continui ed a breve sono previste novità. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta Traoré: il Wolverhampton fissa il ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)in ansia in vista della super sfida di mercoledì contro il Barcellona, match valido per il secondo turno del girone G di Champions League. Si respira un’aria particolare nei dintorni della Continassa, dovuta alla situazione legata al recupero di diversi elementi di spicco della squadra di Andrea Pirlo. Da valutare le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per quanto riguarda il reparto difensivo, senza dimenticare il possibile rientro di. La sua presenza in campo contro i blaugrana dipenderà esclusivamente dall’esito delda comunicare entro le 24 ore prima dall’inizio della sfida. I test sono praticamente continui ed a breve sono previste novità. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, svolta Traoré: il Wolverhampton fissa il ...

La Juventus ha diverse assenze per la gara con il Barcellona e rischia di perdere anche Bonucci: il comunicato della società. Sono ore di apprensione per la Juventus, che mercoledì affronterà il Barce ...

Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

