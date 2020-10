Jeremy Wisten, ex talento del Manchester City, si è suicidato all’età di 17 anni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un terribile lutto scuote il mondo del calcio. Come appreso da un comunicato ufficiale del Manchester City, è deceduto Jermey Wisten. L’ex calciatore si era trasferito in Inghilterra qualche anno fa con il sogno di diventare calciatore, con il Manchester City che gli aveva offerto questa opportunità. Sono state ben quattro le stagioni vissute con … L'articolo Jeremy Wisten, ex talento del Manchester City, si è suicidato all’età di 17 anni Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un terribile lutto scuote il mondo del calcio. Come appreso da un comunicato ufficiale del, è deceduto Jermey. L’ex calciatore si era trasferito in Inghilterra qualche anno fa con il sogno di diventare calciatore, con ilche gli aveva offerto questa opportunità. Sono state ben quattro le stagioni vissute con … L'articolo, exdel, si èall’età di 17

Stefaniaugo77 : RT @BritishFootball: Jeremy Wisten si è tolto la vita, colpito da una profonda depressione dopo che il City non gli aveva rinnovato il cont… - Seb4F : RT @BritishFootball: Jeremy Wisten si è tolto la vita, colpito da una profonda depressione dopo che il City non gli aveva rinnovato il cont… - cipomore : RT @BritishFootball: Jeremy Wisten si è tolto la vita, colpito da una profonda depressione dopo che il City non gli aveva rinnovato il cont… - andreafabris96 : RT @BritishFootball: Jeremy Wisten si è tolto la vita, colpito da una profonda depressione dopo che il City non gli aveva rinnovato il cont… - lmacchiACM18 : RT @BritishFootball: Jeremy Wisten si è tolto la vita, colpito da una profonda depressione dopo che il City non gli aveva rinnovato il cont… -