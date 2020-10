Jack Ryan – L’iniziazione, trama e curiosità per il reboot della saga (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un cast superlativo a partire dal nuovo volto dell’agente segreto della Cia, ma una trama completamente originale rispetto ai romanzi da cui il personaggio è tratto: insomma Jack Ryan – L’iniziazione è il reboot nel senso più pieno della saga cinematografica dedicata all’agente Jack Ryan, ideato da Tom Clancy. Un film denso d’azione che per MyMovies merita un 2,1 su 5 e per TvZap un chiaro 5 su 10. Jack Ryan – L’iniziazione, trama e cast La nuova avventura di Jack Ryan, basata sul popolare personaggio di Tom Clancy, prende avvio quando Jack (Chris Pine), prima di entrare a ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un cast superlativo a partire dal nuovo volto dell’agente segretoCia, ma unacompletamente originale rispetto ai romanzi da cui il personaggio è tratto: insomma– L’iniziazione è ilnel senso più pienocinematografica dedicata all’agente, ideato da Tom Clancy. Un film denso d’azione che per MyMovies merita un 2,1 su 5 e per TvZap un chiaro 5 su 10.– L’iniziazione,e cast La nuova avventura di, basata sul popolare personaggio di Tom Clancy, prende avvio quando(Chris Pine), prima di entrare a ...

Le musiche originali del film sono dell'inglese Patrick Doyle (Carlito's Way, Donnie Brasco, L'alba del pianeta delle scimmie). La colonna sonora include anche i brani: "Face to Face" di Damian ...