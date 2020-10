Italia Viva e Azione aprono a primarie, ma rimane distanza su Mes (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Un passo avanti sulle primarie, ancora distanze sull’alleanza con i 5 Stelle, un coordinamento degli eletti romani nel centrosinistra (dai Municipi al Parlamento) sulle misure anticovid per Roma, in occasione della legge di bilancio, un gruppo di lavoro sulle primarie e tavoli programmatici gia’ da lunedi’, con due iniziative specifiche (su altrettanti temi) da svolgere tra la seconda meta’ di novembre e i primi dieci giorni di dicembre. La seconda riunione del tavolo del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni comunali, ha fatto registrare alcune novita’ ma anche confermato che c’e’ ancora molto da fare per accorciare le distanze tra sensibilita’ politiche diverse, soprattutto per quanto riguarda una possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Infatti, se sulle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Un passo avanti sulle, ancora distanze sull’alleanza con i 5 Stelle, un coordinamento degli eletti romani nel centrosinistra (dai Municipi al Parlamento) sulle misure anticovid per Roma, in occasione della legge di bilancio, un gruppo di lavoro sullee tavoli programmatici gia’ da lunedi’, con due iniziative specifiche (su altrettanti temi) da svolgere tra la seconda meta’ di novembre e i primi dieci giorni di dicembre. La seconda riunione del tavolo del centrosinistra, in vista delle prossime elezioni comunali, ha fatto registrare alcune novita’ ma anche confermato che c’e’ ancora molto da fare per accorciare le distanze tra sensibilita’ politiche diverse, soprattutto per quanto riguarda una possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Infatti, se sulle ...

