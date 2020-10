Italia-Polonia senza commento e altre conseguenze dello sciopero Rai Sport contro la chiusura del canale (Di lunedì 26 ottobre 2020) I giornalisti di Rai Sport scioperano per protestare contro il progetto di chiusura del canale: a rischio la telecronaca di Italia-Polonia del 15 novembre. Leggi su nospoiler (Di lunedì 26 ottobre 2020) I giornalisti di Raiscioperano per protestareil progetto didel: a rischio la telecronaca didel 15 novembre.

_CFerre_ : @MarcoRizzoPC Rizzo lei ha ragione. Si chieda però perchè si fa la Panda in polonia. Non è ora di abbassare e di b… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Sab 24 Ott (2 giorni fa) Altissimi nuovi casi USA, India e Francia crisi peggiori Poi: B… - idiitalia : ?? PODCAST IN DIRETTA: RADIO I DI ITALIA DEL 26/10/2020 su @Spreaker #conte #crozza #polonia #porro #varsavia - Salvato00506710 : @Rinaldi_euro Avete avuto contributi in milioni di euro per costruire la Panda in Polonia e non in Italia Quindi eg… - clanappo : RT @Theimmigrant84: Giusto per farvi capire a che punto siamo. Il Market Cap delle FAANMG ha superato i 7 paesi Europei piu' grandi: UK, Ge… -