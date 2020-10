Italia femminile, dopo Alia Guagni altre due azzurre positive al Covid-19 (Di lunedì 26 ottobre 2020) altre due calciatrici dell’ItAlia femminile sono risultate positive al Covid-19: la carica virale delle due azzurre è bassa La FIGC ha informato che altre due calciatrici, dopo il caso Alia Guagni, sono risultate positive al Coronavirus. Il comunicato. «dopo il caso di Alia Guagni, che ha dovuto abbandonare il ritiro dopo essere risultata positiva al Covid-19, l’esito dei tamponi effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha evidenziato la positività di altre due calciatrici della Nazionale femminile. I tamponi delle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)due calciatrici dell’sono risultateal-19: la carica virale delle dueè bassa La FIGC ha informato chedue calciatrici,il caso, sono risultateal Coronavirus. Il comunicato. «il caso di, che ha dovuto abbandonare il ritiroessere risultata positiva al-19, l’esito dei tamponi effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha evidenziato la positività didue calciatrici della Nazionale. I tamponi delle ...

