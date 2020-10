Italia-Danimarca calcio femminile: programma, orario, tv, streaming. Qualificazioni Europei 2022 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il momento della sfida decisiva si avvicina. Dopo sette vittorie in altrettanti incontri e aver sconfitto anche la Bosnia nell’ultima apparizione delle Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio femminile (Gruppo B), la Nazionale di Milena Bertolini torna in scena per continuare il proprio percorso, dovendo affrontare in un match decisivo per il pass diretto alla rassegna continentale la Danimarca. La partita è prevista domani, martedì 27 ottobre, allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2). Notizie però poco confortanti arrivano dal ritiro azzurro. Ieri, infatti, Alia Guagni ha comunicato di essere lei la giocatrice ad aver contratto il famigerato Coronavirus. Attraverso un un lungo post sui social, l’azzurra ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il momento della sfida decisiva si avvicina. Dopo sette vittorie in altrettanti incontri e aver sconfitto anche la Bosnia nell’ultima apparizione delleaglidi(Gruppo B), la Nazionale di Milena Bertolini torna in scena per continuare il proprio percorso, dovendo affrontare in un match decisivo per il pass diretto alla rassegna continentale la. La partita è prevista domani, martedì 27 ottobre, allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2). Notizie però poco confortanti arrivano dal ritiro azzurro. Ieri, infatti, Alia Guagni ha comunicato di essere lei la giocatrice ad aver contratto il famigerato Coronavirus. Attraverso un un lungo post sui social, l’azzurra ...

teriotesla : Chi ha la situazione #COVID19 sotto controllo in Europa tra Francia, Germania, Spagna, Italia, Belgio, Repubblica C… - General_Kuroki : Perfetto equilibrio nei 6 precedenti fra le nazionali femminili di Italia e Danimarca anche nel numero dei gol fatt… - aureumelio : non siamo soli 24 ottobre 2020, ci sono molte manifestazioni in tutto il mondo. Gli attivisti in questi paesi siun… - SkinnyGio : @camaleonzio Perché, Svezia Danimarca e Germania stanno messi meglio adesso? Hanno affrontato la pandemia meglio di… - anmyyy__ : @SCK_chiara In Danimarca?? ho tutta la famiglia lontano e mia madre che non sta bene, ma non posso rientrare in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Danimarca Italia-Danimarca calcio femminile: programma, orario, tv, streaming. Qualificazioni Europei 2022 OA Sport Ranking Fifa: Italia 12ª, Belgio sempre al comando

Guadagna una posizione la Spagna, che passa al sesto posto. Completano il podio la Francia campione del mondo in carica e il Brasile ...

Italia-Danimarca, le parole di Coach Bertolini

Le parole in conferenza stampa di Coach Bertolini in vista della partita Italia-Danimarca valida per le qualificazioni ai campionati europei del 2022.

Guadagna una posizione la Spagna, che passa al sesto posto. Completano il podio la Francia campione del mondo in carica e il Brasile ...Le parole in conferenza stampa di Coach Bertolini in vista della partita Italia-Danimarca valida per le qualificazioni ai campionati europei del 2022.