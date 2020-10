Io ti cercherò | anticipazioni ultima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 26 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda l’di Io ti cercherò, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli e con protagonista Alessandro Gassmann, nei panni di Valerio Frediani, ex poliziotto e padre in cerca della verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele). Nel cast della serie troviamo anche Maya Sansa (Sara), Fiorenza Pieri (Francesca), Andrea Sartoretti (Gianni), Zoe Tavarelli (Martina), Massimo de Francovich (Armando), Giordano de Plano (Roberto) e Federico Tocci (Alessandro). Io ti cercherò, l’Episodio 7: “Due padri” Valerio studia i movimenti del capo piazza di Ostia e decide di rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie ad un gps rimediato da Sara ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo ...