Io ti cercherò | anticipazioni ultima puntata della fiction con Alessandro Gassmann

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Per Valerio la scoperta dietro la morte del figlio può comportare rivelazioni sconvolgenti. Ma è tempo di guardare in faccia la realtà anche se fa male. Lunedì 26 ottobre alle 21.25 Rai 1 trasmette la quarta edi Io ti cercherò, lacon. Ecco ledel finale di stagione. Io ti cercherò,Episodio 7 – Due padri: Valerio studia i movimenti del capo piazza di Ostia e decide di rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie a un gps rimediato da Sara ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo incontra due loschi figuri a bordo di una berlina scura di ...