«Io ti cercherò» | le anticipazioni dell' ultima puntata

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Valerio è ormai a un passo dallo scoprire la verità sulla morte del figlio Ettore e al tempo stesso il dolore che sta vivendo gli consentirà di mettere in luce la sua determinazione, l'amore che da troppo tempo negava a suo figlio, agli altri e a se stesso. Si annuncia esplosiva laconclusiva di Io ti cercherò, la mini serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, diretta da Gianluca Maria Tavarelli: Il percorso di Valerio lo porterà a sentire Ettore ancora più vicino, ad essere più consapevolea profondità del loro legame che la lontananza e i silenzi non avevano intaccato. Ecco cos'accadrà nel quarto e ultimo episodio, in onda lunedì 26 ottobre.Io ti cercherò, le...