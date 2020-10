“Inutile chiudere i ristoranti | andavano protetti gli anziani” Bassetti contro il nuovo Dpcm

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott – Matteopunta il ditole ultime decisioni intraprese dal governo e dal Comitato tecnico scientifico. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, è intervenuto questa mattina alla trasmissione L’Aria che tira su La7. La sua analisi è impietosa: «Ci hanno sempre detto che governa e comanda solo il Cts, per le quarantene, il doppio tampone e tante altre cose. E quando si accentrano così tanto le decisioni e i poteri è evidente che se le cose vanno bene ti prenderai tutti i meriti, se le cose vanno male qualcuno si deve prendere le sue responsabilità». E la situazione in questo momento non è decisamente la stessa di questa estate… Ci vuole ...