Inter, Radu e Gagliardini guariti dal Coronavirus: le loro condizioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Inter e Antonio Conte possono sorridere alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar: negativi al COVID Radu e Gagliardini Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono guariti dal Coronavirus. I due calciaroti torneranno dunque a disposizione di Antonio Conte proprio alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Dontesk. Una notizia importante dopo la negatività di Ashley Young e anche la falsa positività di Hakimi prima della gara di Champions League, con l'Inter che recupera due pedine importanti.

