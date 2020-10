Inter, oggi l’esito dei tamponi: domani Skriniar esce dalla quarantena (Di lunedì 26 ottobre 2020) C’è attesa in casa Inter per il risultato dei tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra: domani Skriniar uscirà dalla quarantena Come riporta Il Corriere dello Sport sono attesi per questa mattina i risultati dei tamponi a cui si è sottoposta l’Inter, prima della partenza per Kiev, dove non è previsto un test-bis. Sempre ieri, il club nerazzurro ha fatto svolgere gli esami a Ionut Radu e Roberto Gagliardini per capire se si sono negativizzati; domani, invece, finisce il periodo di isolamento per Milan Skriniar. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) C’è attesa in casaper il risultato deia cui si è sottoposto il gruppo squadra:usciràCome riporta Il Corriere dello Sport sono attesi per questa mattina i risultati deia cui si è sottoposta l’, prima della partenza per Kiev, dove non è previsto un test-bis. Sempre ieri, il club nerazzurro ha fatto svolgere gli esami a Ionut Radu e Roberto Gagliardini per capire se si sono negativizzati;, invece, finisce il periodo di isolamento per Milan. Leggi su Calcionews24.com

