Inter, nel mirino lo Shakhtar: due assenze certe per infortunio (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'Inter si prepara ad affrontare lo Shakhtar in Champions League: assenti Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Le ultime L'Inter si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Sono due le assenze certe per infortunio. Il tecnico Antonio Conte dovrà fare a meno di Alexis Sanchez, infortunatosi nel corso della sfida al Borussia Moenchengladbach, e Stefano Sensi.

