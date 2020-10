Inter, Lautaro: “Qui sono felice. A Genova ero arrabbiato per come avevo giocato” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice qui all’Inter. Voglio lasciare l’Inter il più in alto possibile, domani non so che succede. Oggi però come detto qui sono felice, i tifosi vanno ringraziati con tutto l’affetto, così come tutti coloro i quali lavorano nel club”. Queste le parole di Lautaro Martinez nella conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. L’argentino ha poi parlato della sua reazione dopo il cambio nel match di campionato contro il Genoa: “Non ho fatto la partita che volevo, l’emozione certe volte fa ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere,contento equi all’. Voglio lasciare l’il più in alto possibile, domani non so che succede. Oggi peròdetto qui, i tifosi vanno ringraziati con tutto l’affetto, cosìtutti coloro i quali lavorano nel club”. Queste le parole diMartinez nella conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar Donetsk-, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. L’argentino ha poi parlato della sua reazione dopo il cambio nel match di campionato contro il Genoa: “Non ho fatto la partita che volevo, l’emozione certe volte fa ...

