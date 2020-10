Inter | Gagliardini e Radu negativi al tampone

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Buone notizie in casa. L’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per, risultati positivi al Covid-19 rispettivamente l’8 e il 9 ottobre. Ora i due calciatori nerazzurri seguiranno l’iter previsto dal protocollo: potranno uscire dall’isolamento ed allenarsi individualmente ma prima di tornare in campo dovranno sostenere una visita medica. Possibile convocazione per il match di sabato quando l’ospiterà il Parma a San Siro nell’anticipo della sesta giornata di Serie A.