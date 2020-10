IndyCar St Petersburg: Newgarden vince ma Dixon è campione (Di lunedì 26 ottobre 2020) A St Petersburg la IndyCar series conclude in maniera spettacolare la travagliata stagione 2020. Al termine di una corsa infinita, tra bandiere gialle e sotto un caldo torrido, Josef Newgarde coglie una vittoria importante per il suo campionato. L’alfiere Penske, che porta il numero 1, poteva solo trionfare, per conservare il proprio titolo. Ma non basta. Infatti, per poter sperare di festeggiare il tris iridato, il pilota statunitense deve sperare che Scott Dixon manchi la sua proverbiale regolarità, o che sia vittima dei tanti eventi che – come vedremo tra poco – caratterizzano questa gara finale. Ma niente di tutto questo: con un solido terzo posto, Dixon è incoronato campione. E’ il sesto titolo in carriera per il 40enne neozelandese, unica vera punta del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Stlaseries conclude in maniera spettacolare la travagliata stagione 2020. Al termine di una corsa infinita, tra bandiere gialle e sotto un caldo torrido, Josef Newgarde coglie una vittoria importante per il suo campionato. L’alfiere Penske, che porta il numero 1, poteva solo trionfare, per conservare il proprio titolo. Ma non basta. Infatti, per poter sperare di festeggiare il tris iridato, il pilota statunitense deve sperare che Scottmanchi la sua proverbiale regolarità, o che sia vittima dei tanti eventi che – come vedremo tra poco – caratterizzano questa gara finale. Ma niente di tutto questo: con un solido terzo posto,è incoronato. E’ il sesto titolo in carriera per il 40enne neozelandese, unica vera punta del ...

