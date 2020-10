Indiscreto: Salvini porta Conte in tribunale? Una slavina giudiziaria sul mezzo lockdown. Fonti Lega: estremi per bloccare il Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'offensiva della Lega contro il Dpcm da "semi-lockdown" firmato domenica dal premier Giuseppe Conte potrebbe arrivare in tribunale. Secondo quanto riporta il Tempo, alcuni sindaci del Carroccio "stanno valutando di ricorrere al Tar": questo è il frutto di una lunga giornata di confronto tra il leader Matteo Salvini, i primi cittadini e i governatori leghisti, Luca Zaia in testa. "Secondo quanto sottolineano Fonti leghiste - spiega il quotidiano romano -, nel tardo pomeriggio di domenica, il leader di via Bellerio si è confrontato in teleconferenza con i presidenti delle Regioni". La preoccupazione, condivisa non solo dalla Lega ma anche da varie associazioni di categoria, è che la nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'offensiva dellacontro ilda "semi-" firmato domenica dal premier Giuseppepotrebbe arrivare in. Secondo quanto riil Tempo, alcuni sindaci del Carroccio "stanno valutando di ricorrere al Tar": questo è il frutto di una lunga giornata di confronto tra il leader Matteo, i primi cittadini e i governatori leghisti, Luca Zaia in testa. "Secondo quanto sottolineanoleghiste - spiega il quotidiano romano -, nel tardo pomeriggio di domenica, il leader di via Bellerio si è confrontato in teleconferenza con i presidenti delle Regioni". La preoccupazione, condivisa non solo dallama anche da varie associazioni di categoria, è che la nuova ...

