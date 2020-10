Incentivi auto 2020: nuove agevolazioni per Euro 6, ecco le novità (Di lunedì 26 ottobre 2020) Incentivi auto 2020: nuove agevolazioni per Euro 6, ecco le novità In questi giorni il Parlamento sta agendo sui contenuti del dl rilancio, nel quadro del percorso di modifica del provvedimento e di sua conversione in legge. Lo sta facendo su più aspetti differenti ed, in particolare, qui vogliamo soffermarci proprio sul tema degli Incentivi auto, ovvero sulle novità legate ai bonus per gli acquirenti di auto alimentate con energia elettrica, auto ibride, a diesel e benzina e per coloro che decidono per la rottamazione. In verità, sono previste anche agevolazioni con riferimento al mercato dell’usato: l’intento chiaro è dunque quello di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020)per6,le novità In questi giorni il Parlamento sta agendo sui contenuti del dl rilancio, nel quadro del percorso di modifica del provvedimento e di sua conversione in legge. Lo sta facendo su più aspetti differenti ed, in particolare, qui vogliamo soffermarci proprio sul tema degli, ovvero sulle novità legate ai bonus per gli acquirenti dialimentate con energia elettrica,ibride, a diesel e benzina e per coloro che decidono per la rottamazione. In verità, sono previste anchecon riferimento al mercato dell’usato: l’intento chiaro è dunque quello di ...

