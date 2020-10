Inail, reinserimento per le persone con disabilità da lavoro (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Adnkronos) - Ripartire dopo un infortunio rappresenta una sfida non soltanto professionale ma anche emotiva e psicologia per qualsiasi individuo. Aiutare le persone che abbiano subito un incidente sul lavoro a reinserirsi è uno degli obiettivi dell'Inail che l'11 luglio 2016, ha emanato il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, a cui sono seguite la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 e la n. 30 del 25 luglio 2017. Nel primo caso gli interventi dell'Istituto hanno puntato a far sì che il lavoratore potesse essere reintrodotto nell'attività con la stessa mansione a cui era stato adibito prima dell'infortunio. Con la circolare n. 30, invece, le misure adottate sono state estese anche ai casi di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Adnkronos) - Ripartire dopo un infortunio rappresenta una sfida non soltanto professionale ma anche emotiva e psicologia per qualsiasi individuo. Aiutare leche abbiano subito un incidente sula reinserirsi è uno degli obiettivi dell'che l'11 luglio 2016, ha emanato il Regolamento per ile l'integrazione lavorativa dellecon disabilità da, a cui sono seguite la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 e la n. 30 del 25 luglio 2017. Nel primo caso gli interventi dell'Istituto hanno puntato a far sì che il lavoratore potesse essere reintrodotto nell'attività con la stessa mansione a cui era stato adibito prima dell'infortunio. Con la circolare n. 30, invece, le misure adottate sono state estese anche ai casi di ...

Inail-150.000,00 euro a fondo perduto per il rientro al lavoro

. Disponibili per i datori di lavoro contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 150.000,00 per interventi ...

