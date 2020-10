In vigore il Dpcm TESTO Contrasto al corona virus, decreto del presidente del Consiglio dei ministri: misure fino al 24 novembre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da oggi è in vigore, fino al 24 novembre, il decreto del presidente del Consiglio. Dpcm 20201024 (1) Dpcm 20201024 allegati (1) L'articolo In vigore il Dpcm TESTO <small class="subtitle">Contrasto al corona virus, decreto del presidente del Consiglio dei ministri: misure fino al 24 novembre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da oggi è inal 24, ildeldel20201024 (1)20201024 allegati (1) L'articolo Inil aldeldeldeial 24 proviene da Noi Notizie..

MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - Agenzia_Ansa : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani #Covid #ANSA - fsilver59 : RT @fisascat: #Covid19 #DPCM Nel volantone @CislNazionale i punti salienti e le novità del Dpcm in vigore dal 26 ottobre per contrastare l’… - RosalbaSalvador : RT @CislNazionale: ?? Ecco i punti salienti e le novità del #Dpcm in vigore dal #26ottobre. Consulta il volantone della #Cisl sulle nuove mi… -