In Venezuela è già Natale dal 15 ottobre: così Maduro cerca di fare ripartire l’economia (Di lunedì 26 ottobre 2020) It’s Christmas time in Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro ha infatti decretato che quest’anno il Natale inizia dal 15 ottobre. La singolare misura è stata presa per cercare di stimolare l’economia del paese, già stremata da anni in cui il prezzo del petrolio (principale e quasi unica fonte di ingressi per il paese) è crollato, dalle sanzioni americane e ora dalla pandemia. “Stiamo cercando di stimolare con forza in queste ultime dieci settimane dell’anno il commercio nazionale in questa nuova normalità, proteggendoci insieme dalla Covid-19 e scommettendo sull’economia reale”, ha detto Maduro. Che cosa però significhi concretamente anticipare il Natale non si sa con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) It’s Christmas time in. Il presidente Nicolasha infatti decretato che quest’anno ilinizia dal 15. La singolare misura è stata presa perre di stimolare l’economia del paese, già stremata da anni in cui il prezzo del petrolio (principale e quasi unica fonte di ingressi per il paese) è crollato, dalle sanzioni americane e ora dalla pandemia. “Stiamondo di stimolare con forza in queste ultime dieci settimane dell’anno il commercio nazionale in questa nuova normalità, proteggendoci insieme dalla Covid-19 e scommettendo sull’economia reale”, ha detto. Che cosa però significhi concretamente anticipare ilnon si sa con ...

Noovyis : (In Venezuela è già Natale dal 15 ottobre: così Maduro cerca di fare ripartire l’economia) Playhitmusic - - C3vLocke : @LucaGalizia @zaiapresidente io l'ho già detto più volte a @zaiapresidente che voglio la secessione. e non sono l'u… - GuidoGobino : Pomponette Venezuela 70% Da noi potete assaporarla. Avete già scoperto la nostra nuova Bottega di corso Garibaldi 3… - PMO_W : RT @info_zampa: @PMO_W vedrai che pian piano la “libera stampa” degli oligarchi in Occidente tornerà a dare la carica contro la Bolivia olt… - info_zampa : @PMO_W vedrai che pian piano la “libera stampa” degli oligarchi in Occidente tornerà a dare la carica contro la Bol… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela già «Risuona Italia», i giovani tornano in piazza per l’Europa Corriere della Sera