“In Val d’Aosta la ‘ndrangheta ha l’obiettivo di prendere il potere politico Preferisce portare voti a candidati di scarsa esperienza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La locale di ‘ndrangheta di Aosta aveva un obiettivo criminoso ben preciso:ilin Regione. È questo in sintesi quello che scrive il gup del Tribunale di Torino, Alessandra Danieli, nelle motivazioni della sentenza del processo Geenna: il 17 luglio scorso sono stati condannati a 32 anni di carcere in totale Bruno Nirta, Marco Fabrizio e Roberto Alex di Donato e Francesco Mammoliti. I quattro presunti mafiosi sono in carcere dal blitz dei Carabinieri del Reparto operativo scattato nella notte del 23 gennaio 2019, a seguito delle indagini della Dda di Torino, e sono stati giudicati con rito abbreviato. Bruno Nirta, 63 anni di San Luca, era il coordinatore, Marco Fabrizio di Donato, 51 anni di Aosta era il capo della locale, suo fratello Roberto Alex Di Donato, 43 anni di Aosta, il suo braccio destro, ...