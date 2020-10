“In questa fase necessario integrare budget assegnati alla radiodiagnostica” (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Erika Noschese integrare i budget assegnanti alla radiodiagnostica per l’anno 2020. È la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sindacato nazionale area radiologia attraverso il rappresentante regionale della Campania, il dottor Bruno Accarino, in una nota indirizzata al presidente De Luca, al consulente Enrico Coscioni, al coordinatore dell’Unità di crisi Italo Giulivo, all’assessore al Bilancio Ettore Cinque, al direttore generale del settore Tutela della salute Antonio Postiglione. Il dottor Accarino, di fatti, nel riscontrare la nota inviata alle Camere di Commercio, agli Ordini Professionali ed alle Associazioni datoriali e sindacali con la quale il Presidente della Regione Campania chiede di far pervenire contributi utili alla costruzione di proposte da sottoporre al Governo, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Erika Noscheseassegnantiradiodiagnostica per l’anno 2020. È la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sindacato nazionale area radiologia attraverso il rappresentante regionale della Campania, il dottor Bruno Accarino, in una nota indirizzata al presidente De Luca, al consulente Enrico Coscioni, al coordinatore dell’Unità di crisi Italo Giulivo, all’assessore al Bilancio Ettore Cinque, al direttore generale del settore Tutela della salute Antonio Postiglione. Il dottor Accarino, di fatti, nel riscontrare la nota inviata alle Camere di Commercio, agli Ordini Professionali ed alle Associazioni datoriali e sindacali con la quale il Presidente della Regione Campania chiede di far pervenire contributi utilicostruzione di proposte da sottoporre al Governo, ...

