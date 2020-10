In piazza contro il governo, guerriglia a Torino e Milano. Ancora alta tensione a Napoli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si estendono a macchia d'olio in tutta Italia le proteste contro le ultime iniziative del governo per contenere l'escalation di contagi da Coronavirus. Anche a Torino, il dissenso ha dato vita a una serie di manifestazioni. In mattinata hanno sfilato le auto dei tassisti e in serata sono andate in scena diverse iniziative in centro. Da subito sono partiti fumogeni e petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica, disperdendo i manifestanti verso via Pietro Micca. Due negozi della centralissima via Roma, sono stati devastati da gruppi di manifestanti nel corso degli episodi di guerriglia con le forze dell'ordine. In un caso, un gruppo, dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso, si è introdotto all'interno e si è dato al saccheggio. Assaltato anche il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si estendono a macchia d'olio in tutta Italia le protestele ultime iniziative delper contenere l'escalation di contagi da Coronavirus. Anche a, il dissenso ha dato vita a una serie di manifestazioni. In mattinata hanno sfilato le auto dei tassisti e in serata sono andate in scena diverse iniziative in centro. Da subito sono partiti fumogeni e petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica, disperdendo i manifestanti verso via Pietro Micca. Due negozi della centralissima via Roma, sono stati devastati da gruppi di manifestanti nel corso degli episodi dicon le forze dell'ordine. In un caso, un gruppo, dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso, si è introdotto all'interno e si è dato al saccheggio. Assto anche il ...

