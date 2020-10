In arrivo una nuova rete idrica alla zona industriale anche ad usi potabili (Di lunedì 26 ottobre 2020) La carenza di acqua a usi potabili e non, nella zona industriale,potrebbe diventare solo un ricordo. I lavori di rifacimento delle reti di distribuzione idrica, potabile e industriale, nei blocchi ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) La carenza di acqua a usie non, nella,potrebbe diventare solo un ricordo. I lavori di rifacimento delle reti di distribuzione, potabile e, nei blocchi ...

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO #DPCM, la bozza del nuovo decreto in arrivo è una sorta di ' #lockdown mascherato' - Linkiesta : C’è un limite a tutto. Otto mesi dopo l’arrivo del virus sentiamo ancora le solite fregnacce. Prima si diceva che… - GianlucaVasto : Il #superbonus è già garantito per il 2021: ora, con le risorse in arrivo dall'Ue, dobbiamo ragionare anche su una… - FridericusII : Aggiornamento istantaneo: arrivo sul binario, anche per fuggire al demente precedente. Ne trovo una terza, leggerme… - matteodel79 : Una sera di Ottobre quando il clima ancora è mite ed è in arrivo un temporale. #paesaggio#temporale#cielo#nuvole#lu… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo una Sym, in arrivo una Wolf 350 Euro 5? inSella Milano, a bordo dell’ambulanza: doppia maschera e turni senza sosta. Tre chiamate su 4 sono per Covid

Sintomi di febbre e bassa saturazione, tre chiamate su quattro per il virus. «Oggi ci sono anche giovani e bimbi». Le procedure per evitare il contagio ...

Coronavirus, in Umbria si è arrivati a 105 decessi per Covid

Nelle ultime ore sono stati riscontrati altri 460 casi positivi. Nella notte è deceduta una 95enne residente a Bettona, facendo arrivare il numero dei decessi a 105 complessivi conteggiati dalla Regio ...

Sintomi di febbre e bassa saturazione, tre chiamate su quattro per il virus. «Oggi ci sono anche giovani e bimbi». Le procedure per evitare il contagio ...Nelle ultime ore sono stati riscontrati altri 460 casi positivi. Nella notte è deceduta una 95enne residente a Bettona, facendo arrivare il numero dei decessi a 105 complessivi conteggiati dalla Regio ...