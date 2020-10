In arrivo il libro inedito di Lou Reed (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si intitola “The Art of the Straight Line: My Tai Chi” libro inedito di Lou Reed, curato dalla moglie Laurie Anderson, l’uscita è prevista per il 2021. Lou Reed aveva una forte passione per le arti marziali, passione conclamata apertamente. Nel 2008, infatti, aveva pubblicato un album composto tutto da sonorità di accompagnamento per la meditazione e la pratica del Tai Chi. L’uscita è stata annunciata al “Lou Reed Tai Chi Day“, organizzato a cura di Laurie Anderson. All’evento hanno partecipato tanti artisti di fama mondiale, tra gli altri Iggy Pop e Tony Visconti, produttore di David Bowie. Come ha più volte ribadito la moglie, il libro era rimasto bloccato per questioni legali, e sfortunatamente ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si intitola “The Art of the Straight Line: My Tai Chi”di Lou, curato dalla moglie Laurie Anderson, l’uscita è prevista per il 2021. Louaveva una forte passione per le arti marziali, passione conclamata apertamente. Nel 2008, infatti, aveva pubblicato un album composto tutto da sonorità di accompagnamento per la meditazione e la pratica del Tai Chi. L’uscita è stata annunciata al “LouTai Chi Day“, organizzato a cura di Laurie Anderson. All’evento hanno partecipato tanti artisti di fama mondiale, tra gli altri Iggy Pop e Tony Visconti, produttore di David Bowie. Come ha più volte ribadito la moglie, ilera rimasto bloccato per questioni legali, e sfortunatamente ...

