Il Viminale in stato di allerta. Rabbia e frange violente preoccupano le forze dell’ordine. “Massima fermezza. Non saranno tollerati eccessi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Massima attenzione, necessità di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio, massima fermezza nei confronti dei violenti. Sale l’allerta del Viminale per le tensioni sociali che potrebbero esplodere nel Paese dopo l’entrata in vigore delle nuove restrizioni per arginare la seconda ondata dell’epidemia. “La questione dell’ordine pubblico – affermano fonti del ministero dell’Interno citate dall’agenzia Ansa – è diventata molto sensibile e vanno disinnescate le situazioni più a rischio”. Già in questi giorni, in seguito alle manifestazioni e agli scontri di Napoli, Torino e Roma, il Dipartimento di pubblica sicurezza ha messo in campo una serie di azioni preventive e in ogni caso, viene ribadito dalle stesse fonti, “non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Massima attenzione, necessità di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio, massimanei confronti dei violenti. Sale l’delper le tensioni sociali che potrebbero esplodere nel Paese dopo l’entrata in vigore delle nuove restrizioni per arginare la seconda ondata dell’epidemia. “La questione dell’ordine pubblico – affermano fonti del ministero dell’Interno citate dall’agenzia Ansa – è diventata molto sensibile e vanno disinnescate le situazioni più a rischio”. Già in questi giorni, in seguito alle manifestazioni e agli scontri di Napoli, Torino e Roma, il Dipartimento di pubblica sicurezza ha messo in campo una serie di azioni preventive e in ogni caso, viene ribadito dalle stesse fonti, “non ...

