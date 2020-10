Il viceministro Sileri | “Non mi ricandido Vado a fare il chirurgo al San Raffaele” E difende Zangrillo

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ildella Salute Pierpaoloha dichiarato che non si ricandiderà alle prossime elezioni. In un’intervista a Libero l’esponente M5S ha annunciato che alla fine della legislatura tornerà a lavorare come oncologo al San Raffaele di Milano. “Sono un, non butto via 25 anni di sacrifici e professione”, ha detto. “Sono un avulso, il fatto che io sia in Parlamento è la prova del fallimento del sistema Italia“, ha detto il. “Se nel nostro Paese le cose andassero come dovrebbero, io in questo momento me ne starei in ospedale a togliere i tumori dalla pancia della gente e in Università alezione”. “Quando mi informarono della nomina aero in sala ...