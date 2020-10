Il vice Ministro Sileri: “lascio il M5S, vado a lavorare per Zangrillo. Non condivido Dpcm, sul Covid-19 terrorismo inconcepibile” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Il vice Ministro Sileri: “lascio il M5S, vado a lavorare per Zangrillo. Non condivido Dpcm, sul Covid-19 terrorismo inconcepibile” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Il: “lascio il M5S,per. Non, sul-19inconcepibile” MeteoWeb.

DarioStefano : Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, afferma che le restrizioni sono insufficienti. Sileri, vice di Sp… - ciropellegrino : Vice ministro dell'Interno con delega alla Ps, Mauri: 'Non è stata protesta spontanea, ma azioni preordinate, or… - ItalyMFA : Segui l’evento di apertura della 20^ #SettimanaLinguaItaliana “L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustra… - manuzzim : RT @PButtafuoco: Può diventare qualunque cosa Dario Franceschini: il vice presidente del Consiglio oggi, il presidente della Repubblica dom… - rexforte1 : Un ministro o un vice del M5 non ricordo il nome, in disaccordo col governo dice che alla fine della legislatura no… -