Il Trentino sfida il Dpcm: ristoranti aperti fino alle 22 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Trentino sfida il Dpcm e opta per un lockdown molto soft: i ristoranti rimarranno aperti fino alle 22, i bar alle 20 Volete cenare al ristorante in santa pace? Andate in Trentino Alto Adige. Se tutto il resto d’Italia, per adeguarsi alle norme del Dpcm firmato ieri dal premier Conte, chiuderà da oggi ristoranti … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilile opta per un lockdown molto soft: irimarranno22, i bar20 Volete cenare al ristorante in santa pace? Andate inAlto Adige. Se tutto il resto d’Italia, per adeguarsinorme delfirmato ieri dal premier Conte, chiuderà da oggi… L'articolo proviene da Inews.it.

Il comunicato della Dolomiti Energia, in particolare, si sofferma sul fatto che i giocatori positivi al Covid-19 siano tre, mentre sono due i membri dello staff. I coinvolti sono asintomatici oppure c ...

Il sindaco della cittadina della Tuscia e candidato alle prossime elezioni a Roma tuona: “Faccio come a Trento. Bar e pasticcerie chiuderanno alle 20” ...

