“Il Sindaco, tifoso di se stesso, è decontestualizzato rispetto al ruolo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAncora polemiche a Sant’Agata dei Goti. I gruppi consiliari Pd e Dei Goti, con una nota congiunta, attaccano il primo cittadino Riccio. “Nelle ultime ore, – si legge dalla nota – a seguito delle dichiarazioni rese a mezzo stampa del dott. Riccio, abbiamo ulteriormente avuto conferma, della sua ‘inappropriatezza’ ad affrontare un ruolo così importante e delicato come quello del Sindaco che normalmente dovrebbe basare le sue fondamenta su di un approccio e stile istituzionale di diverso profilo. Questo Sindaco non è né distratto né distante, è semplicemente decontestualizzato rispetto al ruolo. Ogni volta, siamo costretti a leggere dichiarazioni “da tifoso di se ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAncora polemiche a Sant’Agata dei Goti. I gruppi consiliari Pd e Dei Goti, con una nota congiunta, attaccano il primo cittadino Riccio. “Nelle ultime ore, – si legge dalla nota – a seguito delle dichiarazioni rese a mezzo stampa del dott. Riccio, abbiamo ulteriormente avuto conferma, della sua ‘inappropriatezza’ ad affrontare un ruolo così importante e delicato come quello delche normalmente dovrebbe basare le sue fondamenta su di un approccio e stile istituzionale di diverso profilo. Questonon è né distratto né distante, è semplicementeal ruolo. Ogni volta, siamo costretti a leggere dichiarazioni “dadi se ...

reportrai3 : Quando era sindaco di Varese, Attilio #Fontana ha votato il cambio di destinazione d’uso del terreno della figlia,… - LegaSalvini : ???? #SARDEGNA, OGGI (FINO ALLE 15) SI VOTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI #PORTOTORRES: VOTA LEGA, VOTA… - fattoquotidiano : IL 'CIALTRONE' CALENDA Negli ultimi due anni ha sempre detto che non si sarebbe mai candidato: “Io sindaco? Neanche… - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Sindaco Roma #Raggi: ''Dopo gli abbattimenti delle villette al Quadraro, io vivo sotto scorta, siamo venuti a sapere che… - giorgio757 : RT @VIVALITALIA4: #ternisiribella Oggi ore 18 piazza Tacito e sempre ore 18 piazza Ridolfi Covid-19 e nuovo Dpcm, #Terni torna in piazza l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Sindaco DAN BROWN ospite d'onore al Festival "Anteprime" a Pietrasanta Seven Press