Il Signor Distruggere | “Mio padre trovato morto in bagno | il sierologico era positivo al covid-19

Il blogger noto come Il Signor Distruggere ha annunciato sui social la morte del padre: è stato trovato morto in bagno e il primo sierologico fatto 24 ore prima ha dato esito positivo al covid-19. Il padre di Vincenzo Maisto, conosciuto come Il Signor Distruggere è morto oggi, 26 ottobre 2010: il blogger lo ha annunciato sui social raccontando che il padre è stato trovato morto nel bagno. Il sierologico effettuato ieri ha dato esito positivo al covid-19. Il padre di Vincenzo Maisto aveva 75 anni ed era cardiopatico

