Il Signor Distruggere: “Mio padre trovato morto in bagno aveva la febbre e non riusciva a respirare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uno dei blogger più seguiti del Web ha condiviso con più di un milione di seguaci sul suo profilo Facebook l’annuncio della drammatica morte del padre. Il Signor Distruggere, vero nome Vincenzo Maisto, ha rivelato il grave lutto familiare e il motivo della sua assenza sui social. “Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) – ha scritto – aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. Non si sa nulla di più su quanto è accaduto e soprattutto c’è chi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uno dei blogger più seguiti del Web ha condiviso con più di un milione di seguaci sul suo profilo Facebook l’annuncio della drammatica morte del. Il, vero nome Vincenzo Maisto, ha rivelato il grave lutto familiare e il motivo della sua assenza sui social. “Questa mattina mio(che viveva da solo in provincia di Napoli) – ha scritto –lae nona respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hannoin. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. Non si sa nulla di più su quanto è accaduto e soprattutto c’è chi ha ...

FQMagazineit : Il Signor Distruggere: “Mio padre trovato morto in bagno aveva la febbre e non riusciva a respirare” - MeteoWeb_eu : Il racconto shock del Signor Distruggere 'Hanno trovato mio padre morto in bagno' - inaki071166 : @botero1960 @SirDistruggere Signor Distruggere: 'Mio padre trovato morto in bagno. Aveva febbre, non riusciva a res… - occhio_notizie : La notizia è stata data questa mattina dallo stesso Maisto, con un post sulla sua pagina facebook - deepinmy_bones : La storia del profilo il signor distruggere mi ha distrutta e non nel modo in cui di solito succede, mi dispiace un sacco -