Wilton Daniel Gregory non è un alto ecclesiastico qualunque: l'arcivescovo di Washington è apertamente schierato dal lato del Partito Democratico. Questo è vero almeno in relazione alle imminenti elezioni presidenziali statunitensi. Quelle in cui si affronteranno il candidato dei Repubblicani Donald Trump e quello dei Democratici Joe Biden. Papa Francesco, in un certo senso, ha … Il Papa sfida Trump: il vescovo anti-sovranista sarà cardinale InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Papa sfida Il Papa: "Il problema oggi è l'analfabetismo". E sfida i giovani: "Leggete la Bibbia" Il Faro Online Francesco lancia la sfida a Trump con il primo cardinale afroamericano

L’arcivescovo di Washington, Wilton Gregory, è uno dei 13 nuovi porporati annunciati dal Papa. Sgridò Donald per l’uso politico della religione ...

Il card. Parolin spiega l’accordo con la Cina

“Le due Parti hanno concordato di prorogare la fase attuativa sperimentale dell’Accordo Provvisorio per altri due anni”: così sì è stabilito tra la Santa ...

