Il nuovo DPCM spaventa Fedez, subito al lavoro su un progetto: “Dobbiamo muovere il c*lo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo DPCM spaventa Fedez. L’artista di Rozzano è intervenuto sui suoi social per spiegare cosa abbia in mente per sostenere i lavoratori dello spettacolo, fermi ormai da mesi a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa. Federico Lucia è tornato sull’argomento, dopo che già si era espresso in precedenza lanciando anche un appello a tutti coloro che hanno ricevuto un anticipo sui tour che sono stati rimandati. Fedez ha deciso di donare l’anticipo degli spettacoli live a tutti gli operatori che aspettano di tornare a lavorare. “Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il. L’artista di Rozzano è intervenuto sui suoi social per spiegare cosa abbia in mente per sostenere i lavoratori dello spettacolo, fermi ormai da mesi a causa dell’emergenza sanitaria che non accenna ad allentare la sua morsa. Federico Lucia è tornato sull’argomento, dopo che già si era espresso in precedenza lanciando anche un appello a tutti coloro che hanno ricevuto un anticipo sui tour che sono stati rimandati.ha deciso di donare l’anticipo degli spettacoli live a tutti gli operatori che aspettano di tornare a lavorare. “Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - leoqoldfitz : Raga ma col nuovo dpcm chiuse anche le escape room? - emmemea : RT @2didenari: Nuovo DPCM e ristori per le categorie danneggiate. La puntata parte con l'impegno del Governo nelle parole di Giuseppe Conte… -