Il nuovo Dpcm non basta, l'allarme dei medici: "Pressione insostenibile" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi da tutte le città italiane è univoco il parere dei medici sul nuovo Dpcm. Secondo i camici bianchi i numeri dei contagi da Covid-19 sono troppo alti e il sistema sanitario italiano non è in grado di gestire l'emergenza. Il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, Massimo Andreoni ha dichiarato che "l'epidemia è fuori controllo e sono particolarmente preoccupanti sia i dati sui nuovi casi sia quelli relativi ai nuovi ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive". Anche medici ospedalieri, il virologo Andrea Crisanti e l'Ordine dei medici concordano con quanto affermato da Andreoni. I medici sostengono che le misure del nuovo Dpcm ...

