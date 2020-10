Il ministero degli Esteri sconsiglia i viaggi all'estero causa Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus. Farnesina sconsiglia agli italiani i viaggi all'estero se non strettamente necessari. Intanto prosegue la crescita dei contagi nel mondo Coronavirus, la Farnesina sconsiglia i viaggi all’estero su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus. Farnesinaagli italiani iall'se non strettamente necessari. Intanto prosegue la crescita dei contagi nel mondo Coronavirus, la Farnesinaall’su Notizie.it.

attuato dall’Agenzia per l’Italia digitale – è detto ancora nel comunicato – si pone l’obiettivo di accelerare la crescita del Paese attraverso l’utilizzo degli appalti innovativi. Smarter Italy nasce ...

È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri. “Si fa altresì presente – riferisce ancora la Farnesina – che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono ...

